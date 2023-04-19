Суд арестовал уральского "гусара-пиарщика" по обвинению в оправдании терроризма

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал уральского "гусара-пиарщика" по обвинению в оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова. "Гусар" отправлен под арест.

Напомним, накануне домой к Ширшикову нагрянули силовики. Позже стало известно, что против пиарщика возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма". Причиной для этого мог стать пост Ярослава Ширшикова в соцсетях, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского.

Сегодня суд избрал для задержанного меру пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге Ширшикову предъявили обвинение, а суд заключил его под стражу на два месяца. Под арестом он будет находиться до 17 июня.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Ярослав Ширшиков был осужден за дискредитацию Вооруженных сил РФ. "Гусар-пиарщик" был признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Теги: гусар, суд, арест, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.04.2023 10:46 Мск Силовики нагрянули к уральскому "гусару-пиарщику" - ему может грозить крупный срок

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети