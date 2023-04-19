Суд арестовал уральского "гусара-пиарщика" по обвинению в оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова. "Гусар" отправлен под арест.

Напомним, накануне домой к Ширшикову нагрянули силовики. Позже стало известно, что против пиарщика возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма". Причиной для этого мог стать пост Ярослава Ширшикова в соцсетях, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского.

Сегодня суд избрал для задержанного меру пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге Ширшикову предъявили обвинение, а суд заключил его под стражу на два месяца. Под арестом он будет находиться до 17 июня.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Ярослав Ширшиков был осужден за дискредитацию Вооруженных сил РФ. "Гусар-пиарщик" был признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей.