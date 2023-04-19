Медведев предложил альтернативу поставкам Южной Кореей оружия Киеву

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сок Еля за готовность поставлять киевскому режиму оружие.

Экс-президент России задался в своем telegram-канале вопросом, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин разрешит Варшаве передачу Киеву МиГ-29, пишут немецкие СМИ. По их данным, решение будет принято уже сегодня. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Германия передала Польше в прошлые годы. В конце марта сообщалось, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.