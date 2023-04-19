Полиция вошла на территорию Киево-Печерской лавры

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Полиция вошла на территорию Киево-Печерской лавры

На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция и блокирует вход в помещения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Союз православных журналистов Украины.

Вооруженных сотрудников правоохранительных органов встретили верующие с иконами в руках и с пением пасхального тропаря "Христос воскресе".

Напомним на храмы, размещенные на территории лавры, претендует Православная церковь Украины. Договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке на основании якобы выявленных нарушений.

Власти Украины предписали духовенству УПЦ выселиться из монастыря, на что был дан срок до конца марта. Разрыв договора в УПЦ попытались обжаловать.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) был отправлен под домашний арест. Ему также запрещено общаться с верующими. Ранее наместника вызывали на допрос, ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).

Теги: полиция, киево-печерская лавра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.04.2023 11:13 Мск Требуем немедленного освобождения митрополита Павла – МИД России
Ранее 01.04.2023 22:05 Мск Наместнику Киево-Печерской лавры запретили общаться с верующими
Ранее 01.04.2023 11:45 Мск Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под домашний арест
Ранее 01.04.2023 09:50 Мск Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос
Ранее 01.04.2023 09:22 Мск Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о предъявлении ему обвинений
Ранее 31.03.2023 21:08 Мск Среди осаждающих Киево-Печорскую лавру есть сатанисты
Ранее 31.03.2023 10:58 Мск Украинский режим готов возбудить уголовное дело из-за "завладения имуществом" Киево-Печерской лавры
Ранее 31.03.2023 10:46 Мск УПЦ обжалует незаконное решение украинского режима по Киево-Печерской лавре
Ранее 30.03.2023 13:21 Мск Полицейские с автоматами остаются на территории Киево-Печерской лавры
Ранее 30.03.2023 13:19 Мск Комиссия Зеленского уехала из Киево-Печерской лавры - их не пустили
Ранее 30.03.2023 12:04 Мск Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре
Ранее 30.03.2023 09:19 Мск Раскольники нашли в УПЦ предателя и назначили его "и.о. наместника" Киево-Печерской лавры
Ранее 29.03.2023 20:03 Мск Совет Федерации РФ осудил действия Киева в отношении УПЦ
Ранее 29.03.2023 11:10 Мск Тысячи верующих собрались в Киево-Печерской лавре на молитву
Ранее 29.03.2023 09:27 Мск СНБО Украины объявил, что Бог велел им выгнать УПЦ из Киево-Печерской лавры
Ранее 21.03.2023 10:12 Мск Священноначалие УПЦ не пустили к Зеленскому
Ранее 20.03.2023 14:22 Мск Члены Синода УПЦ прибыли к офису Зеленского, прося о встрече
Ранее 15.03.2023 10:22 Мск Киев заявил, что готов к силовому захвату Киево-Печерской лавры
Ранее 13.03.2023 19:57 Мск Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть монастырь
Ранее 13.03.2023 13:25 Мск В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Ранее 13.03.2023 10:54 Мск Зеленский заявил, что выгонит монахов из Киево-Печерской лавры
Ранее 10.03.2023 19:36 Мск Монахов УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети