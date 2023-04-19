Полиция вошла на территорию Киево-Печерской лавры

На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция и блокирует вход в помещения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Союз православных журналистов Украины.

Вооруженных сотрудников правоохранительных органов встретили верующие с иконами в руках и с пением пасхального тропаря "Христос воскресе".

Напомним на храмы, размещенные на территории лавры, претендует Православная церковь Украины. Договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке на основании якобы выявленных нарушений.

Власти Украины предписали духовенству УПЦ выселиться из монастыря, на что был дан срок до конца марта. Разрыв договора в УПЦ попытались обжаловать.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) был отправлен под домашний арест. Ему также запрещено общаться с верующими. Ранее наместника вызывали на допрос, ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).