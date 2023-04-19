19 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени обрушился балкон со стоящим на нем мужчиной

В Тюмени произошло частичное обрушение кирпичной кладки балкона квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома №7 по ул. Обдорская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне "Ямальский-2". В момент обрушения на балконе находился 26-летний мужчина. Он получил множество травм и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Сообщается, что пострадавший был гостем съемника. Балкон в квартире не был застеклен.

Обрушение кирпичной кладки балкона(2023)|Фото: tyumen.sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: балкон, обрушение, пострадавший



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