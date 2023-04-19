19 Апреля 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

В Балашихе нашли тело 3-летней девочки, выпавшей с матерью из окна квартиры

В подмосковной Балашихе нашли тело 3-летней девочки, которую ранее объявили в розыск. По предварительным данным, ребенок вместе с матерью выпал из окна квартиры на верхнем этаже жилого дома. 39-летняя женщина тоже погибла, ее тело нашли накануне.

"В ходе детального осмотра места падения женщины в обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.

Ранее на том же козырьке нашли тело матери девочки. В СМИ появилась информация о том, что ребенок при падении с высоты выжил и смог отползти, поэтому его и не нашли сразу.

Теги: балашиха, ребенок, погибшие



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