В Екатеринбурге опубликовали график летних опрессовок

Екатеринбургская теплосетевая компания определилась с графиком летних опрессовок. Гидравлические испытания в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа:

первый этап с 16 по 19 мая;

второй этап с 6 по 9 июня;

третий этап с 18 по 21 июля;

четвертый этап с 8 по 11 августа.

Энергетики напоминают, что во время опрессовок горожан не будут лишать горячего водоснабжения. Помимо этого, в межотопительный период тепловые станции и котельные пройдут профилактику. С 17 по 30 августа в Екатеринбурге запланированы работы на Среднеуральской ГРЭС, а со 2 по 16 августа - на Ново-Свердловской ТЭЦ. В этот период, при наличие технической возможности, потребителей переключат на другие теплоисточники.

"Ремонт оборудования теплоисточников необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне", - добавили в пресс-службе компании.