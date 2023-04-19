Дистанционное голосование в этом году будет применяться в 22 регионах - ЦИК

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих сентябрьских выборах, вероятно, будет применено в 22 субъектах, сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

До сих пор ДЭГ применялось на выборах в восьми регионах России: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях и в Москве.

Ранее Булаев сообщал, что заявки в этом году на проведение ДЭГ получены из 27 регионов, из них в 13 регионах пройдут выборы губернаторов/глав и заксобраний.