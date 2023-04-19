19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: В России самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе

Уровень финансовой неопределенности в России оказался самым высоким среди 56 стран, пишет РБК. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного ассоциацией Gallup International и холдингом "Ромир".

Наиболее стабильная ситуация оказалась в Швеции (75%), Нидерландах (59%), Японии (56%), Германии (55%), Великобритании (54%).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще говорить, что испытывают финансовые трудности. Как следует из опросов Центра исследований гражданского общества ВШЭ, в 2020 году о сложностях заявили 66% опрошенных, спустя год – 69%. Опрос в июне 2022 года показал, что 69% граждан РФ готовы сказать, что не уверены в своем материальном положении.

Теги: россия, финансовая неопределенность, россияне



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