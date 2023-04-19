19 Апреля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Контрольно-счётная палата: Все плановые показатели в Астраханской области в 2022 году были выполнены в полном объёме

Председатель контрольно-счётной палаты региона Татьяна Максимова сообщила главе Астраханской области Игорю Бабушкину, что все плановые показатели в 2022 году были выполнены в полном объёме. В частности, проведено 29 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, 152 экспертизы проектов законодательных и иных нормативных актов, 66 экспертиз проектов госпрограмм.

Особое внимание уделено контролю за формированием и исполнением областного бюджета, а также за расходованием средств в рамках региональных и национальных проектов. По словам Татьяны Максимовой, бюджет 2022 года как по формированию доходной базы, так по исполнению расходной базы оценивается положительно.

В части оценки эффективности мер социальной поддержки 2022 года прорывным решением Татьяна Максимова назвала инициированные губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поправки к региональному закону, касающиеся обеспечения жильём детей-сирот.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Это было сделано в регионе раньше, чем на федеральном уровне. И эта мера поддержки уже дала положительные результаты. И есть все шансы, что проблема с обеспечением жильём детей-сирот, которая долго не решалась, может быть решена в ближайшие годы», – считает Татьяна Максимова.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области, в регионе с лета 2022 года по инициативе губернатора действуют сразу две меры поддержки сирот: единовременная денежная выплата на покупку жилья и денежная компенсация за найм жилья до момента обеспечения постоянным. Единовременная выплата имеет преимущество перед жилищным сертификатом, потому что такой механизм значительно упрощает процесс покупки жилья. С началом действия новых правил дети-сироты стали активно заявляться на единовременные выплаты: в 2022 году 138 человек получили от государства деньги и купили себе хорошее жильё.

Теги: счетная палата, игорь бабушкин, единовременная выплата, социальный найм жилья, областной бюджет



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