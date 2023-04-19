19 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчане наделали ошибок в "Тотальном диктанте", писав "параход" и "из вне"

В Свердловской области подвели итоги образовательной акции "Тотальный диктант". Названы самые распространенные ошибки нынешнего года.

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге доктор филологических наук, директор департамента "Филологический факультет" УрФУ Анна Плотникова, в основном свердловчане делали те же ошибки, что и остальные россияне – "сызмальства" (всего в РФ выявлено девять вариантов ошибок этого слова) и "кардинально" (упорно продолжают писать "координально"). Однако были и другие.

"Что удивительно для меня из проверенных работ: довольно много ошибок было в слове "пароход". Кажется, мы еще в начальной школе узнаем, что соединительная гласная "О". Но, тем не менее, люди писали "параход". Было еще слово "извне", которое нужно писать слитно, а его писали раздельно", - рассказала Плотникова.

Тотальный диктант(2019)|Фото: Накануне.RU

Как уточнил координатор "Тотального диктанта" в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов, в Свердловской области в акции приняли участие 22 населенных пункта – как крупные города, так и небольшие поселки.

"По нашим подсчетам, получилось порядка 110 площадок. Более 5 тысяч 700 человек приняли участие в "Тотальном диктанте" во всей Свердловской области. Предварительное количество отличников – 323", - рассказал Боталов, добавив, что число пятерок еще может увеличиться после того, как будут проверены все работы.

Он отметил, что одним из отличников стал глава городского округа Сухой Лог Рафаил Мингалимов, который также принял участие в мероприятии. По данным организаторов, самому младшему участнику на Среднем Урале было 10 лет (девочка из Екатеринбурга), а самому старшему – 85 лет (пенсионер из Заречного).

Напомним, "Тотальный диктант" 2023 года состоялся в субботу, 8 апреля. В этом году его столицей был Нижний Тагил.

Теги: Тотальный диктант, ошибки, акция, Екатеринбург



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