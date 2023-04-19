19 Апреля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Отношение к мобилизованным Елани наладилось после вмешательства военной прокуратуры

Интересы участников СВО, связанных с Еланью, были соблюдены только после вмешательства военной прокуратуры. О проблемах, с которыми пришлось встретиться мобилизованным и добровольцам, подробнее рассказал автор обращения в надзорное ведомство и депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, одному из солдат с октября по февраль не выплатили ни копейки денежного довольствия. Причина - "безответственность должностных лиц", которые не внесли данные в "Алушту". Как только про это узнала прокуратура, недочеты были устранены, а мобилизованный получил свои деньги. Второму служащему из Елани на протяжении трех месяцев не могли корректно оформить справку о ранении - только с ней солдат может получить полагающуюся ему выплату.

"Напишут справку – соцполитика ее заворачивает: "не то, не так". Удивительно. Ну, не знаете вы, как справки писать – позвоните в соседнюю Камышловскую соцполитику, уточните. Что за беспомощность? В общем, еланских справкописателей мы с военной прокуратурой справки писать научили. Региональную выплату человек получил", - написал Иванов в своих соцсетях.

Еще один мобилизованный в октябре был награжден Указом президента РФ медалью "За отвагу", но полгода не мог получить положенную вместе с ней выплату. Как утверждает депутат, вопрос "волокитили" на уровне воинской части, однако дело разрешилось с приходом надзорного ведомства. Второй и третий солдат также долгое время не могли оформить удостоверение ветеранов боевых действий из-за "излишней бюрократии".

"Подобных проблем еще немало. Каждую стремимся привести к положительному решению в пользу участников СВО – наших героев", - добавил Иванов.

Теги: Елань, мобилизованный, военная прокуратура, Иванов



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