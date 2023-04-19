С владельца собаки, покусавшей ребенка в лифте в Тюмени, взыщут миллион рублей

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с собственника американского стаффордширского терьера, напавшего в лифте на двухлетнего мальчика, 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С иском в суд обратилась прокуратура округа.

Инцидент произошел 18 января 2023 года. Собака кинулась на ребенка в лифте тюменского дома по ул. Верхнетарманская. У ребенка были рваные раны лица, ему потребовалась медицинская помощь и оперативное вмешательство. Врачи квалифицируют причиненный вред здоровью как тяжкий. Ребенок больше 10 дней находился на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой и пластической хирургии областной клинической больницы №2.

По информации нашего источника, знакомого с ситуацией, на следующей неделе начнется судебное разбирательство в отношении владельца собаки по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ. Предварительно, заседание состоится 25 апреля.