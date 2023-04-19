Стало известно новое название сети бывших ресторанов "Макдоналдс" в Белоруссии

Компания "КСБ Виктори Рестораны", получившая в управление бывшую сеть белорусских ресторанов "Макдоналдс", представила новое название сети – Mak.by ("Макбай"). Одновременно начало работать мобильное приложение МойMak.by. Также в компании анонсировали возвращение доставки и возобновление программы лояльности.

В "КСБ Виктори Рестораны" сообщили, что клиенты и работники сети предложили более 1,5 тыс. вариантов новых названий, в итоге выбор был остановлен на "Маке".

Белорусской сетью управляет та же компания, которая получила рестораны "Макдоналдс" в России, где сеть была переименована во "Вкусно – и точка".

"Макдоналдс" работал в Белоруссии 26 лет. Из России и Белоруссии компания ушла на фоне начала СВО.