19 Апреля 2023
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Экономика В бывшем СССР
Фото: пресс-служба сети ресторанов Мак.by

Стало известно новое название сети бывших ресторанов "Макдоналдс" в Белоруссии

Компания "КСБ Виктори Рестораны", получившая в управление бывшую сеть белорусских ресторанов "Макдоналдс", представила новое название сети – Mak.by ("Макбай"). Одновременно начало работать мобильное приложение МойMak.by. Также в компании анонсировали возвращение доставки и возобновление программы лояльности.
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В "КСБ Виктори Рестораны" сообщили, что клиенты и работники сети предложили более 1,5 тыс. вариантов новых названий, в итоге выбор был остановлен на "Маке".

Белорусской сетью управляет та же компания, которая получила рестораны "Макдоналдс" в России, где сеть была переименована во "Вкусно – и точка".

"Макдоналдс" работал в Белоруссии 26 лет. Из России и Белоруссии компания ушла на фоне начала СВО.

Теги: макдоналдс, фастфуд, сеть, ребрендинг



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