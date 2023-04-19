В Китае поддержали Европу в идее о переговорах России и Украины

Руководство Китая поддерживает Европу в стремлении в кратчайшие сроки возобновить российско-украинские переговоры. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на намерения президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план, который может привести к восстановлению российско-украинского мирного диалога.

Политик, отвечая на брифинге на вопрос ТАСС, сообщил, что Китай "поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами", стремится возобновить мирные переговоры.

Напомним, ранее Макрон собрался предложить Китаю план, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Задумка французского президента будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что контакты между Москвой и Киевом могут начаться этим летом, "если все пройдет хорошо".