19 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

В Китае поддержали Европу в идее о переговорах России и Украины

Руководство Китая поддерживает Европу в стремлении в кратчайшие сроки возобновить российско-украинские переговоры. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на намерения президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план, который может привести к восстановлению российско-украинского мирного диалога.
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Политик, отвечая на брифинге на вопрос ТАСС, сообщил, что Китай "поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами", стремится возобновить мирные переговоры.

Напомним, ранее Макрон собрался предложить Китаю план, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Задумка французского президента будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что контакты между Москвой и Киевом могут начаться этим летом, "если все пройдет хорошо".

Теги: Китай, Франция, Ван Вэньбинь, Эммануэль Макрон, Россия, Украина



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Ранее 18.04.2023 12:24 Мск Bloomberg: Макрон предложит Китаю мирный план по Украине


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