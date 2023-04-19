Лоза считает, что родители сами виноваты в отчужденности своих детей

Певец Юрий Лоза рассказал о своем знакомом, с которым не разговаривает его пятнадцатилетний сын.

Тот пожаловался, что у сына свой мир, свои увлечения и авторитеты, и вообще он не уважает отца, хотя тот его вырастил и покупал ему всё, что сын просил. А сейчас уверен, что мир вращается вокруг него и закончится вместе с отключением интернета. Лоза ответил, что сын ведет себя так, как его научили: ему все покупали, но никогда не говорили с ним о вечных ценностях.

"А как вложить в душу человека все эти понятия, если человек никогда не был с отцом в церкви, мечети, дацане или синагоге? Если ты демонстративно ни во что не веришь, почему должен верить он? Твои предки посещали храмы, но если ты считаешь их идиотами, почему он должен считать умным тебя? Ты для него сейчас нечто вроде спонсора, который претендует на его внимание и личное время", - написал Лоза.

Ранее Лоза призвал родителей прививать детям любовь к труду.

По опросу ВЦИОМ 2018 года, 36% россиян считают, что конфликт поколений в России есть. Почти половина ответили, что особых проблем в отношениях между поколениями нет. А вот с тем, что детям нужно отказаться от образа жизни родителей и искать свой путь в жизни, согласны 75% опрошенных. Правда, эту фразу можно понимать по-разному. Лоза написал о том ее понимании, что дети не просто ищут свой путь в жизни, а отрекаются от образа жизни родителей.