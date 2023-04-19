Mash: Несколько политологов и военных экспертов получили посылки с гипсовыми бюстами

Несколько российских политологов и военных экспертов получили подозрительные посылки с гипсовыми статуэтками, сообщает Mash.

По данным телеграмм-канала, в полицию заявил военный эксперт Константин Сивков. Он рассказал, что ему и ряду его знакомых, среди которых публицист Владислав Шурыгин, пришли идентичные коробки от скульптора из Ульяновска.

Сивков передал подарок в полицию. Саперы взрывчатых веществ не нашли. Посылку изъяли, выясняется личность отправителя.

Напомним, статуэтка, начиненная взрывчаткой, была подарена Дарьей Треповой военкору Владлену Татарскому в питерском кафе. В результате подарок взорвался, Татарский погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Ранее "Национальная республиканская армия" взяла на себя ответственность за организацию взрыва в кафе в Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский.