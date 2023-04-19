За портреты ветеранов на автомобилях штрафовать не будут - МВД

МВД разрешило россиянам наклеить портреты ветеранов и тыловиков на автомобили и ездить так в течение нескольких дней до и после 9 мая – это не будет считаться нарушением. "Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле", - говорится в сообщении министерства. Так в ведомстве решили поддержать акцию "Бессмертный полк", которая в этом году организаторами отменена во всех городах страны.