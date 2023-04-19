Гортранс Екатеринбурга введет дополнительные маршруты в Родительский день
В Родительский день в Екатеринбурге будут введены дополнительные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба Гортранса. Напомним, что в этом году Радоница выпадает на 25 апреля.
Согласно новому расписанию, автобусы будут следовать по маршрутам:
№ 82 "Метро Ботаническая — Нижне-Исетское кладбище". Движение по улицам: Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Интервал движения 18-20 мин.
№ 99 "Площадь 1 пятилетки — кладбище Окружное". Движение по улицам: Машиностроителей — пр. Космонавтов — Кольцевая автодорога — автодорога на Окружное кладбище. Интервал движения 18-30 мин.