19 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Управление Росгвардии РФ по Тюменской области

Росгвардия проводит плановые учения в Тюмени и Тюменской области

Жителей Тюмени сегодня утром напугали звуки стрельбы, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "ЧС Тюмень" местные жители сообщают, что слышали выстрелы на ул. Харьковская.

"Кто в курсе, что за стрельба в районе Харьковской?" - интересуется автор поста. Другие подписчики в комментариях признаются, что были напуганы, услышав выстрелы. "Кошмар какой-то. Мы так испугались. Но на учения это не похоже", - пишет подписчица Олеся.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, сообщили, что стрельба, которую слышали жители города - это часть плановых учений, которые проводят подразделения Росгвардии.

"Проводятся плановые учения подразделений Росгвардии, дислоцированных в Тюмени и Тюменской области. Просьба к гражданам отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Теги: стрельба, Харьковская, учения



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