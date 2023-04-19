Росгвардия проводит плановые учения в Тюмени и Тюменской области

Жителей Тюмени сегодня утром напугали звуки стрельбы, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "ЧС Тюмень" местные жители сообщают, что слышали выстрелы на ул. Харьковская.

"Кто в курсе, что за стрельба в районе Харьковской?" - интересуется автор поста. Другие подписчики в комментариях признаются, что были напуганы, услышав выстрелы. "Кошмар какой-то. Мы так испугались. Но на учения это не похоже", - пишет подписчица Олеся.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, сообщили, что стрельба, которую слышали жители города - это часть плановых учений, которые проводят подразделения Росгвардии.

"Проводятся плановые учения подразделений Росгвардии, дислоцированных в Тюмени и Тюменской области. Просьба к гражданам отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.