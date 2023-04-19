В Керчи предотвращена диверсия на объекте энергосистемы

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы Крыма.

По данным центра общественных связей ФСБ РФ, в Керчи задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 г.р., пишет РИА Новости. Изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Он арестован. Ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.