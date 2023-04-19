19 Апреля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Поликлинику в Краснообске сдадут в эксплуатацию на год раньше планового срока

Строительство современного поликлинического корпуса Новосибирской центральной районной больницы по нацпроекту «Здравоохранение» завершит масштабную модернизацию первичного звена Новосибирского района.

новое здание поликлиники, внутренняя отделка, стройматериалы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Четырехэтажное здание поликлиники площадью 10 200 кв. метров начали строить в июле 2022 года. На данный момент строительно-монтажные работы полностью завершены. Сейчас строители уже оформляют входных групп и проводят отделку помещений. Внутренние работы завершены на 70%. Подрядчик планирует сдать объект уже в текущем году – на год раньше срока. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и будет обслуживать около 30 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

новое здание поликлиники, коридор, подвесной потолок, сигнализация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что современное поликлиническое отделение НКЦРБ станет логическим завершением модернизации системы оказания первичной медицинской помощи жителям Новосибирского района.

нацпроект, поликлиника, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Важно отметить, что  и консультации узких специалистов, высокотехнологичная помощь станут доступны в новой поликлинике Краснообска. Новое отделение НКЦРБ будет соответствовать всем современным стандартам: в нем предусмотрены компьютерный томограф с кардиологической и онкологической программами, маммограф с возможностью взятия биопсии, современная амбулатория, кабинеты неотложной помощи, травмпункт и так далее. Процедуры закупки необходимого медицинского оборудования уже идут.   

 

Теги: нацпроекты, здравоохранение, полклиника, оказание медицинской помощи



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