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Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Систему среднего профессионального образования на Среднем Урале ждут большие перемены

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о масштабной реформе системы среднего профессионального образования в регионе.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, о планах по изменению подходов к подготовке рабочих специальностей губернатор сказал сегодня, 19 апреля, на совещании с главами муниципалитетов Среднего Урала. По задумке, реформа призвана решить вопрос с дефицитом рабочих кадров, который остро ощущается в регионе. Куйвашев напомнил, что дефицит кадров только в промышленности сейчас оценивается почти в 15 тысяч человек.

Суть перемен заключается в том, что все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам.

"Перед каждым министерством будет поставлена задача – увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой", - пояснил Евгений Куйвашев.

В ближайшее время министерства проведут консультации с главами муниципалитетов и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров. Свердловский губернатор подчеркнул, что этот проект он будет держать под своим личным контролем.

Теги: образование, кадры, реформа, Куйвашев



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