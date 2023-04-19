В Казахстане собрались менять концепцию внешней политики страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях, требует обновления. Заявление прозвучало на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны.

По мнению Токаева, из-за серьезных изменений, случившихся в мире, надо особое внимание уделять вопросам внутренней безопасности, усилить обороноспособность, повысить авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене. Он считает, что стремительно меняются не только наука и технологии, но и в общественные отношения.

Поэтому нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды, нужно незамедлительно приступить к работе.