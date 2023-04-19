Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать электростанцию в Белгородской области

Беспилотник ВСУ самолетного типа пытался атаковать электростанцию под Белгородом, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, БПЛА заметили возле села Драгунское, где 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство на подстанцию.

Объект сбили сразу после обнаружения. К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Напомним, в ночь на 17 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пожарах на гражданских объектах. Незадолго до его сообщения в соцсетях распространили видео пожара на Белгородской ТЭС. Предположительно, причиной стал упавший украинский беспилотник.