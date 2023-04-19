Эксперты Роскомнадзора утвердили признаки ЛГБТ-пропаганды

Роскомнадзор утвердил список признаков ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать шесть лет, начиная с 1 сентября 2023 года. Контент с этими признаками в сети, в СМИ, в литературе и искусстве будет запрещен, передают "Ведомости".

По версии Роскомнадзора, россиянам нельзя видеть и слышать контент, который:

- убеждает в привлекательности гомосексуальных отношений

- создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений

- оправдывает отказ от традиционных сексуальных предпочтений в пользу нетрадиционных

- вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное

- обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными

- направлен на формирование положительного отношения к смене пола человека