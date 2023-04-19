Двадцать астраханцев из Икрянинского района подали заявление на службу по контрактну

21 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Двадцать астраханцев из Икрянинского района подали заявление на службу по контрактну

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту завершил работу в Икрянинском районе, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Всего заявление подали 20 неравнодушных астраханцев. Все они направятся в новое именное подразделение «Лотос», которое начало формироваться в регионе в прошлую субботу.

Будущим военнослужащим помогли заполнить анкету, выбрать воинскую часть, подготовить необходимый пакет документов, а также рассказали о преимуществах службы. 

служба по контракту, доброволец, армия(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Люди подходят, интересуются, хотят поступить на военную службу по контракту, отдать долг Родине. Для военных сейчас действует ряд финансовых программ, например, беспроцентная ипотека. Все платежи берёт на себя Министерство обороны», – пояснил старший сержант - инструктор по отбору на службу по контракту Олег Ямковский.

служба по контракту, мобильный пункт, армия(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

По вопросам контрактной службы жители региона могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военкоматы по месту учёта.

Теги: служба по контракту, астраханцы, мобильный пункт, набор по контракту


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети