Двадцать астраханцев из Икрянинского района подали заявление на службу по контрактну

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту завершил работу в Икрянинском районе, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Всего заявление подали 20 неравнодушных астраханцев. Все они направятся в новое именное подразделение «Лотос», которое начало формироваться в регионе в прошлую субботу.

Будущим военнослужащим помогли заполнить анкету, выбрать воинскую часть, подготовить необходимый пакет документов, а также рассказали о преимуществах службы.

«Люди подходят, интересуются, хотят поступить на военную службу по контракту, отдать долг Родине. Для военных сейчас действует ряд финансовых программ, например, беспроцентная ипотека. Все платежи берёт на себя Министерство обороны», – пояснил старший сержант - инструктор по отбору на службу по контракту Олег Ямковский.

По вопросам контрактной службы жители региона могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военкоматы по месту учёта.