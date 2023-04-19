19 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Весенний паводок в Астраханской области продолжается

В Астраханской области весенний паводок пока проходит по ожидаемому сценарию. Процесс идёт по графику, и на этой неделе сбросы достигнут пиковых значений.

Максимальный попуск планируется до 21 апреля. В этот период сбросы воды идут в объёме 26 тысяч кубометров в секунду. А с 21 апреля начнётся плавное снижение до 16 тысяч кубометров в секунду, сообщает пресс-служба правительства региона.

весенний паводок, разлив реки(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Вода, которая идёт сейчас, обеспечивает сельскохозяйственную полку. Принципиально, чтобы переход к рыбохозяйственной был именно плавным. Это влияет на нерест рыбы. Специалисты в Астраханской области всегда настаивают на максимально возможном увеличении продолжительности рыбохозяйственной полки.

"Держу этот вопрос на личном контроле. Хороший паводок важен и для промышленного рыболовства, и для сельского хозяйства Астраханской области", - записал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Игорь Бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Дальнейшее развитие весеннего половодья и объёмы сброса будут ясны на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.

Теги: игорь бабушкин, весенний паводок, пиковые значения, нерест рыбы



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