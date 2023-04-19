Весенний паводок в Астраханской области продолжается

В Астраханской области весенний паводок пока проходит по ожидаемому сценарию. Процесс идёт по графику, и на этой неделе сбросы достигнут пиковых значений.

Максимальный попуск планируется до 21 апреля. В этот период сбросы воды идут в объёме 26 тысяч кубометров в секунду. А с 21 апреля начнётся плавное снижение до 16 тысяч кубометров в секунду, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вода, которая идёт сейчас, обеспечивает сельскохозяйственную полку. Принципиально, чтобы переход к рыбохозяйственной был именно плавным. Это влияет на нерест рыбы. Специалисты в Астраханской области всегда настаивают на максимально возможном увеличении продолжительности рыбохозяйственной полки.

"Держу этот вопрос на личном контроле. Хороший паводок важен и для промышленного рыболовства, и для сельского хозяйства Астраханской области", - записал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Дальнейшее развитие весеннего половодья и объёмы сброса будут ясны на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.