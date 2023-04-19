19 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Фильм в стихах. В Екатеринбурге прошла премьера фильма "Русский крест" по поэме Николая Мельникова

В Екатеринбурге прошла премьера фильма "Русский крест" режиссера Эдуарда Боякова. За основу киноленты была взята одноименная поэма Николая Мельникова, строки которой между собой разделили рассказчик картины и главные герои. На премьере присутствовали сам режиссер, продюсеры Вадим Горяинов и один из основателей УГМК Игорь Кудряшкин, а также актер, исполнивший главную роль, Михаил Пореченков.

Михаил Пареченков, Эдуард Бояков, Игорь Кудряшкин на премьере фильма "Русский крест" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Это моя работа, – заявил Пореченков на вопрос о сложностях перевоплощения в экранного героя. – Не было больших сложностей, каких-то тяжелых подводных течений. Была планомерная работа под чутким руководством, и все получилось. Я такой же странник, как и он, на пути в небесный Иерусалим. Поэтому и переживаю так же, наверное, и ищу себя, ищу в себе Бога. Он мужественный – ни капли сомнений, потому что он идет дорогой духовного возрождения. Только мужественные люди могут пройти этот путь до конца. Без сомнений, это самый мужественный человек".

Поэма рассказывает о простом русском мужике Иване, который свернул не на тот путь, но которого наставил на верный Бог после почти полвека прожитой жизни. Герой раскаялся и решил в прямом смысле нести на себе крест своих грехов, а заодно отстроить разбитый храм в своем небольшом селе Петровский Скит.

Премьера фильма "Русский крест" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Действие происходит в 90-ых. Режиссер не побоялся показать грехи русского народа, мелочность власти, и упадок русского населения как финансовый, так и моральный. Но в противовес он отобразил широту души и любовь маленького человека к родине и Богу.

"Как вы поняли - это необычный фильм, но сейчас и страна наша в таком моменте… очень много в стране меняется, и я надеюсь, что будет много изменений к лучшему. Самое сложное – это написать сценарий. Да, с одной стороны, снимать фильм по стихам не просто. Это риск, это эксперимент. С другой стороны, сама поэма, поэтически- повествовательный строй произведения Николая Мельникова настолько методичен, понятен и приятен уху, что я надеюсь, этот барьер преодолевается зрителем достаточно быстро, и мы просто погружаемся в историю, которая сама по себе ценна и важна для нас", - рассказал Бояков.

По завершению киноленты создатели фильма поговорили со зрителями: было много слов искренней благодарности от тех, в чьей душе "Русский крест" и его главный герой нашли свое отражение. Были и те, кто выразил надежду, что фильм сподвигнет Екатеринбург к строительству Храма святой Екатерины.

Премьера фильма "Русский крест" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Отвечая на один из вопросов, режиссер фильма заверил, что его команда решилась восстановить храм, который зрители увидели на экране. Съемки проводились в Тверской области — в деревне Бабье, в разрушенном храме, у которого даже нет общины – только священник.

"Мы очень тесно общаемся со священником. Мы безусловно будем собирать деньги на восстановление этого храма. На премьере в Москве присутствовали родственники Николая Мельникова – одна из его сестер – регент и главный собиратель и координатор процессов строительства храма в родном селе Николая Мельникова (село Лысые). Последние кадры нашего фильма – это компьютерная графика – это уже восстановленный храм, сейчас он находится в том состоянии, в котором он находился в начале фильма. С помощью зрителей, с помощью тех, кто отзовется, мы будем собирать пожертвования", - заявил режиссер.

Работа над фильмом длилась больше четырех лет, 10 месяцев из которых ушли на съемки. По словам Боякова, идею экранизировать поэму впервые озвучил схиархимандрит Илий (Ноздрина), близко знакомый с Николаем Мельниковым. После трагичной смерти последнего в 2006 году, священнослужитель на протяжении многих лет вспоминал поэму, а когда у команды режиссера появились средства и силы для ее экранизации, Старец Илий сам благословил съемки и главного актера.

Фильм вышел в общероссийский прокат 16 апреля в день Светлой Пасхи. В Екатеринбурге показ стартовал 18 апреля сразу в девяти кинотеатрах.

Теги: Русский крест, премьера, Екатеринбург, фильм, поэма



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