В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений бродячих собак на людей

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападений бездомных собак на людей. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Жителей города попросили соблюдать все меры предосторожности, в частности, не отправлять маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обратился к депутатам Закособрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство. Он предлагает разрешить усыплять гуманным способом "невостребованных животных".

Ранее власти Забайкальского края уже выступали за ужесточение обращения с бездомными собаками. Предложения прозвучали в прошлом году после ЧП, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. На днях нескольких бездомных собак напали на мальчика в Чите, его госпитализировали.