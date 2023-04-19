19 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений бродячих собак на людей

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападений бездомных собак на людей. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Жителей города попросили соблюдать все меры предосторожности, в частности, не отправлять маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обратился к депутатам Закособрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство. Он предлагает разрешить усыплять гуманным способом "невостребованных животных".

Ранее власти Забайкальского края уже выступали за ужесточение обращения с бездомными собаками. Предложения прозвучали в прошлом году после ЧП, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. На днях нескольких бездомных собак напали на мальчика в Чите, его госпитализировали.

Теги: чита, собаки, режим повышенной готовности



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