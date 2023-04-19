Четыре перелома: глава СК поручил выяснить обстоятельства ЧП с самокатом и пенсионеркой на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП с самокатом, которое случилось на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел еще в октябре прошлого года: подросток наехал на самокате на 71-летнюю женщину. В результате старушка получила сразу четыре перелома, а виновник скрылся с места происшествия. После этого пенсионерка перенесла несколько операций и до сих пор проходит реабилитацию.

Глава Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по данному инциденту. Отдельно Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что с начала нынешнего сезона электросамокатов в Екатеринбурге в ДТП с участием этого вида транспорта пострадали около 10 человек. Также в мэрии рассказали, на каких массовых мероприятиях скорость электросамокатов в городе будет ограничена.