Четыре перелома: глава СК поручил выяснить обстоятельства ЧП с самокатом и пенсионеркой на Урале

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Четыре перелома: глава СК поручил выяснить обстоятельства ЧП с самокатом и пенсионеркой на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП с самокатом, которое случилось на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел еще в октябре прошлого года: подросток наехал на самокате на 71-летнюю женщину. В результате старушка получила сразу четыре перелома, а виновник скрылся с места происшествия. После этого пенсионерка перенесла несколько операций и до сих пор проходит реабилитацию.

Глава Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по данному инциденту. Отдельно Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что с начала нынешнего сезона электросамокатов в Екатеринбурге в ДТП с участием этого вида транспорта пострадали около 10 человек. Также в мэрии рассказали, на каких массовых мероприятиях скорость электросамокатов в городе будет ограничена.

Теги: самокат, пенсионерка, Бастрыкин, СК, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети