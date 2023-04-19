Индия обгонит Китай по численности населения

Уже к середине этого года Индия обгонит нынешнего мирового лидера по численности населения, Китай. Таковы данные фонда ООН в области народонаселения.

Население Индии в середине 2023-го составит 1,4286 млрд человек, то есть превысит население Китая, которое составит 1,4257 млрд человек. Назвать день, когда это случится, не получится, уточняет ТАСС, поскольку точная дата не может быть известна.

Любопытно, что в январе этого года было объявлено о том, что население Индии впервые превысило китайское, и стало самым большим в мире. По оценке World Population Review (WPR), в конце 2022 г. в Индии проживало 1,417 млрд человек – это на 5 млн больше, чем в Китае, До этого эксперты ООН предсказывали, что Индия обгонит Китай по численности населения, но они не думали, что это произойдет так быстро.