Названы самые подорожавшие за год продукты в российских магазинах

За минувший год больше всего среди продуктов в магазинах подорожала жвачка, считает Росстат. В марте этого года она стоила 39 руб., в марте 2022 года – 32 руб., таким образом, рост цены составила 22,3%. Это рекордный для жвачки показатель за последние десять лет, пишет РБК.

В конце 2022 года компания Ipsos провела исследование и выяснила, что жвачку жуют около четверти жителей крупных российских городов в возрасте 16+.

Также в топ-10 самых подорожавших за год продуктов вошли маргарин (+22%), огурцы (+20%), зефир и пастила (+17,4%), печенье (+17,3%), сливочное мороженое (+17,2%), томатные консервы (+16,9%), пряники (+16,1%), репчатый лук (+16%), варенье и джем (+15,8%).