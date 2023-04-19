В Академическом откроется профильный класс для будущих IT-специалистов

В новый IT-класс ждут учеников 5 классов, в конкурсном отборе могут принять все желающие. Школьники смогут освоить навыки программирования с использованием нового технического оборудования. Обучение в профильном классе по информатике отличается от стандартной учебной общеобразовательной программы. В учебном плане профильного класса предусмотрено большее количество информатики. Школьников будут обучать не только базовой информатике, но и основам и языкам программирования, а также алгоритмизации.

Всех учеников профильного класса будут приглашать участвовать в олимпиадах по информатике и математике, помогать им подготовиться к участию. Выстраивание взаимодействия между разными звеньями образовательной системы и работодателями - это часть идеи создания "Наукограда", которую продвигает главный девелопер и основатель Академического района – АО СЗ "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС"). IT-кластер важная часть этой концепции.

Благотворительный фонд "СКБ Контур" оказывает финансовую, экспертную и методологическую поддержку школам. В рамках проекта учебные классы оборудуются новой техникой, а учителя информатики получают дополнительные выплаты.

Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда "СКБ Контур", отмечает: "IT-сектор в нашей стране развивается с каждым годом всё активнее. Создание специализированных IT-классов – мера поддержки нашим фондом этого развития. В таком формате обучения учащиеся получают более глубокие знания по информатике. Мы рассчитываем, что в будущем им будет проще на базе освоенных навыков реализовать свой потенциал, и создаем для этого все условия".

Чтобы зачислить ребенка в профильный класс, нужно пройти открытый общегородской отбор. Конкурсный отбор будет проходить с помощью автоматической тестирующей системы. Задания были подобраны под каждую школу индивидуально, учитывая возраст и уровень знаний обучающихся. Объединяет конкурсные отборы то, что каждый включает в себя задачи на программирование. Демоверсии уже сейчас можно найти на сайте школы и пробовать свои силы.

О сроках завершения приема заявок на участие информация будет доступна в группе фонда "Вконтакте".

Напомним, что это не единственный проект профильного образования в школах Академического района. Продолжается совместный проект АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") и Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) на базе 10 класса школы №19. Там в профильном классе пять преподавателей МГИМО ведут дополнительные уроки по математике и английскому по программе довузовской подготовки.