19 Апреля 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

ТМК представила экспертам проект доочистки сточных вод СТЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) презентовала экспертной комиссии проект модернизации биоинженерной системы доочистки сточных вод Северского трубного завода (СТЗ), входящего в ТМК. Мероприятие состоялось в рамках участия ТМК в ежегодной Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2023".

Как сообщает пресс-служба ТМК, система представляет собой ряд биологических прудов, расположенных в определенном порядке, который обеспечивает глубокую очистку протекающей через систему воды — около 16 тыс. кубометров в сутки. Комплекс располагается на площади, равной десяти футбольным полям, и постоянно модернизируется. В частности, в 2022 году была построена система потоконаправляющих дамб, которая увеличила время пребывания сточной воды на сооружении, и отсыпаны поперечные гребни с вновь рассаженными растениями для улучшения степени очистки сточных вод от биогенных элементов.

По итогам реализации проекта концентрация контролируемых веществ в сточной воде существенно снизилась по ряду показателей: взвешенные вещества, азотная группа, металлы. Вода в системе очищается до уровня, соответствующего водоемам рыбохозяйственного значения, к которым по некоторым параметрам предъявляются более высокие требования, чем к питьевой воде.

Теги: Трубная металлургическая компания, Северский трубный завод, ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2023, проект модернизации биоинженерной системы доочистки сточных вод



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