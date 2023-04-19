CNN: США призвали Россию "не прикасаться" к американским технологиям на ЗАЭС

США призвали Россию "не прикасаться" к "американским" ядерным технологиям на Запорожской АЭС, сообщает CNN.

По данным телеканал, в марте глава управления политики нераспространения минэнерго США Андреа Феркиле направил письмо гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В нем говорится, что на атомной станции находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона.

США, по информации телеканала, призвали Россию "не трогать" эти "ядерные технологии", пишет РИА Новости.

Напомним, Запорожская АЭС с марта прошлого года находится под контролем ВС РФ.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать территорию станции, а также Энергодар, рядом с которым находится АЭС. В Минобороны предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме.