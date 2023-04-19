Акция "Бессмертный полк" пройдет в небе Югры: фотографиями украсят самолеты

В Югре акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в небе, сообщили Накануне.RU в telegram-канале "Югра Официально".

8-9 мая пилотажная группа "Барсы" пролетит с портретами героев над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Когалымом, Нижневартовском.

Организаторы акции ждут от югорчан фотографии героев-участников Великой Отечественной войны. Эти снимки украсят борты самолетов. Всего на одном судне можно разместить более 2 тыс. фото. Снимки принимаются в группе "ВК" до 4 мая.

Напомним, традиционного организованного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет.

Ранее пресс-секретарь движения Ольга Байбулова сообщила, что как такового формата привычного (шествия) не будет. По ее словам, традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня чтить память героев.