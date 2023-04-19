19 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга хотел отсудить 800 тысяч рублей за "дискриминацию" на работе

Житель Екатеринбурга попытался отсудить у своего несостоявшегося работодателя 800 тысяч рублей. Мужчина уверял, что стал жертвой дискриминации.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в августе прошлого года житель уральской столицы по имени Дмитрий увидел вакансию комплектовщика: компании требовался специалист на склад класса А в поселке Садовый. Мужчина написал потенциальному работодателю письмо, в котором указал, что претендует на должность, и сообщил, что имеет документы для трудоустройства: ИНН, СНИЛС, трудовую книжку и паспорт без отметки о регистрации по месту жительства. Однако в ответном письме кадровый специалист пояснила уральцу, что без регистрации кандидата не смогут трудоустроить.

В тот же день менеджер по кадрам пригласила Дмитрия на собеседование, но тот не пришел и проигнорировал следующие приглашения. Зато мужчина решил подать иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на компанию, обвинив ее руководство в дискриминации. В заявлении он указал, что ООО якобы незаконно отказало ему в трудоустройстве и теперь обязано возместить убытки в виде не полученного им заработка. Несостоявшийся сотрудник потребовал 840 тысяч рублей, 540 тысяч из которых, по его мнению, составляли собственно "убытки", а еще 300 тысяч – компенсация морального вреда.

Однако в заседании выяснилось, что уралец не только не пришел ни на одно из собеседований, но даже не направил свое резюме. Суд в удовлетворении иска отказал. Дмитрий обжаловал решение в Свердловском областном суде, но там оставили его без изменений.

Теги: суд, дискриминация, работа, Екатеринбург



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