19 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: t.me/infranews/8425

Путин не поедет в Турцию на церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин не поедет в Турцию на церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", которая строится с участием Росатома.

Мероприятие состоится 27 апреля, Владимир Путин выйдет на связь дистанционно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После получения топлива объект получит статус атомного. А когда в строй будут введены все четыре атомных реактора, Турция сможет покрыть атомной энергией до 10% общих потребностей страны в электричестве.

Турция является членом НАТО, но при этом не признает постановления Международного уголовного суда, поскольку Анкара не является стороной Римского статута. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

Теги: турция, аккую, атомная станция, владимир путин, реджеп эрдоган



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Ранее 27.03.2023 12:51 Мск Кремль: Подготовка к визиту Путина в Турцию не ведется


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