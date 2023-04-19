Путин не поедет в Турцию на церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин не поедет в Турцию на церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", которая строится с участием Росатома.

Мероприятие состоится 27 апреля, Владимир Путин выйдет на связь дистанционно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После получения топлива объект получит статус атомного. А когда в строй будут введены все четыре атомных реактора, Турция сможет покрыть атомной энергией до 10% общих потребностей страны в электричестве.

Турция является членом НАТО, но при этом не признает постановления Международного уголовного суда, поскольку Анкара не является стороной Римского статута. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.