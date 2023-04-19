Ректор Горного университета заявил о бездействии в возврате к традиционному высшему образованию

В недавнем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе обучения в вузах, чтобы улучшить подготовку необходимых стране инженерных кадров. Но прошло два месяца, а ничего не делается, что похоже на саботаж. Об этом заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в интервью изданию "Форпост. Северо-Запад".

Он рассказал, что учебный год подходит к концу, работа с абитуриентами уже заканчивается, а у вузов нет даже документа с перераспределением контрольных цифр приема. Президент внес верное и своевременное предложение, но никто и не думает собирать ректоров, никто не интересуется тем, где есть программы специалитета.

"Нет персональной ответственности, почти никто не проявляет личной инициативы, поскольку считает ее наказуемой. Все ждут прямых указаний сверху, предпочитая в их отсутствие двигаться по инерции вместо того, чтобы решать государственные задачи. Ситуация усугубляется тем, что ни один министр не несёт полной ответственности за ту сферу деятельности, которой руководит, что приводит к полнейшей безнаказанности и отсутствию реальных результатов", - сказал Литвиненко.

Хаоса добавляет то, что разработка квалификационных требований к работникам и номенклатуры специальностей входит в функционал Минтруда, а вот план приема утверждает Минобрнауки. Они пеняют друг на друга, а работа стоит. В то время как рычаги регулирования должны быть сосредоточены в одних руках.

Втягивание России в Болонский процесс и замена специалитета на бакалавриат нанесли сильный удар по образованию, но обратный процесс не идет, заключил ректор.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов отмечает, что Литвиненко представляет нефтяную и горную промышленность и фактически его устами говорит власть. И это уже второй "накат" на образовательные власти за последнее время. Недавно председатель СПЧ Валерий Фадеев призвал восстанавливать качественное образование, разрушенное либеральными экспериментами.

"В коридорах" явно зреет бунт против действующих руководителей образовательными ведомствами и явно обсуждается перспектива поворота. Неизбежного, по моему убеждению, поворота в образовательной политике. Но готовы ли к нему Фальков и Кравцов с Музаевым? На мой взгляд - нет. Нет у них идей и команды. Нечего им предложить обществу и начальству", - пишет Богданов.

Напомним, после предложения Путина вернуть в вузы подготовку специалистов экс-министр образования Андрей Фурсенко заявил о том, что бакалавры - это и есть "специалисты, которые получили высшее образование". Историк Андрей Фурсов считает, что те, кто отвечают за образование, тесно связаны с Западом и выполняют заграничные указания.