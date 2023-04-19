Замглавы свердловского ГУ МВД прибыл в Серов для поднятия патриотизма у полицейских

Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Сергей Ремезков с рабочим визитом посетил отдел внутренних дел Серова. Главной целью поездки стала встреча с личным составом местного ОВД, а также Краснотурьинска, Сосьвы, Гари, Карпинска и Волчанска, чтобы повысить уровень правосознания и патриотизма в коллективах.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, памятное мероприятие прошло в здании серовского Дворца культуры металлургов. Четырехчасовая программа была насыщенной и состояла из нескольких этапов.

В первой части перед собравшимися выступил руководитель инспекции по личному составу УРЛС Главка Антон Трошин, который довел до аудитории информацию о правовой культуре, должном поведении, контроле своих действий, как при исполнении служебных обязанностей, так и в быту. Он подчеркнул, что именно от правильного и безупречного поведения сотрудника полиции зависит доверие граждан к "солдатам правопорядка". Для представителей МВД был продемонстрирован короткометражный фильм "Сценарий жизни", направленный на недопущение коррупционных проявлений при исполнении служебных обязанностей.

"Во второй части программы полковник Ремезков лично рассказал о наиболее важных исторических вехах становления и развития российского государства со времен Киевской Руси до наших дней. Особое внимание он уделил периодам Гражданской и Великой Отечественной войн, конфликте на Северном Кавказе, а также культурному наследию, объектам и мемориальным комплексам в честь воинов-освободителей. Особое место в диалоге со слушателями отводилось попыткам "дружественных стран" переписать историю о Великой Отечественной войне. Чтобы наглядно продемонстрировать современным защитникам отечества безграничную храбрость нашего народа во времена былых сражений, им показали фильм-легенду о крепости "Осовец", - рассказал полковник Горелых.

Завершилась встреча небольшой концертной программой художественной самодеятельности культурного центра полицейского Главка. Присутствующие в зале почтили минутой молчания павших защитников родины и послушали ряд патриотических композиций.