В Иркутской области военнослужащий получил пять лет колонии за уклонение от службы

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы.

По информации второго Восточного окружного военного суда, военнослужащий, "желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей", 24 сентября 2022 года не явился к установленному времени на службу. В январе 2023 года Куренков добровольно пришел в военный следственный отдел.

Ранее Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику Сергееву за уклонение от службы. Военный приговорен к двум годам колонии общего режима.