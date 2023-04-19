19 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Токаев поручил оперативно устранить последствия взрыва в жилом доме Жанаозена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что необходимо оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва, прогремевшего в жилом доме в Жанаозене.

"Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учетом этого был принят комплексный план развития города. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Напомним, утром 17 апреля в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме, расположенном во втором микрорайоне Жанаозена, произошел взрыв газового баллона без горения. Обрушился подъезд на площади в 150 "квадратов". Есть погибшие и пострадавшие.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, взрыв, Жанаозен



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