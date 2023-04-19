19 Апреля 2023
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Спорт
Фото: пресс-служба ФК &quot;Динамо&quot;

В столичном ГУМе открылась выставка в честь столетия "Динамо"

Накануне в столичном ГУМе на Красной площади начала работу масштабная выставка, посвящённая столетию "Динамо".

Как сообщает пресс-служба ФК "Динамо", на месте можно посмотреть уникальные экспонаты, которые помогут узнать многое об истории легендарного клуба. К примеру, многочисленные трофеи чемпионата и Кубка СССР, Кубок России, "Золотой мяч" легендарного Льва Яшина и золотая медаль Олимпийских игр 1988 года (когда шесть представителей клуба входило в сборную СССР).

Выставка в ГУМе на Красной площади, посвящённая столетию "Динамо"(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

На выставке можно увидеть бутсы Константина Бескова, футболку Андрея Сметанина, игровую рубашку Льва Яшина, а также автомобиль одного из лучших вратарей всех времён в футболе.

Выставка в ГУМе на Красной площади, посвящённая столетию "Динамо"(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Кроме этого, с 19 апреля на первом этаже первой линии ГУМа начинает работу новый флагманский магазин клуба – "Динамо СТОр".

Выставка в ГУМе на Красной площади, посвящённая столетию "Динамо"(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московское пролетарское спортивное общество "Динамо" было создано на учредительном собрании 18 апреля 1923 года. Общество учредили по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ГПУ как организацию, предоставляющую возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка.

Теги: Динамо, выставка, 100 лет, Лев Яшин



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