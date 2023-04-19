Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело по инциденту с подростками в Артемовском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочно возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в уральском городе Артемовский.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10 и 13 лет из поселка Ключи в Артемовском напали на 8-летнего мальчика и попытались изнасиловать его палкой. После этого пострадавший ребенок был избит. Сами подростки объяснить свои действия так и не смогли.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, сейчас по факту применения насилия в отношении 8-летнего ребенка проводится процессуальная проверка.

"Глава СК России поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц в сфере профилактики подростковой преступности", - отметили в ведомстве.

Напомним, также Александра Бастрыкина собираются поставить в известность о возможных издевательствах и сексуальном насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга.