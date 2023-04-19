Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело по инциденту с подростками в Артемовском

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело по инциденту с подростками в Артемовском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочно возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в уральском городе Артемовский.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10 и 13 лет из поселка Ключи в Артемовском напали на 8-летнего мальчика и попытались изнасиловать его палкой. После этого пострадавший ребенок был избит. Сами подростки объяснить свои действия так и не смогли.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, сейчас по факту применения насилия в отношении 8-летнего ребенка проводится процессуальная проверка.

"Глава СК России поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц в сфере профилактики подростковой преступности", - отметили в ведомстве.

Напомним, также Александра Бастрыкина собираются поставить в известность о возможных издевательствах и сексуальном насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга.

Теги: Бастрыкин, подростки, дело, Артемовский, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2023 16:28 Мск В Артемовском двое подростков пытались изнасиловать 8-летнего мальчика палкой


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети