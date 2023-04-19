19 Апреля 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Украина отзывает посла в Белоруссии

В МИД Украины осудили встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и и.о. главы ДНР Дениса Пушилина. Из-за этого Украина собралась отозвать посла в Белоруссии Игоря Кизима.

Во внешнеполитическом министерстве Украины сочли встречу "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Белоруссии", направленным на поддержку России.

Напомним, хотя власти Белоруссии не признают вхождения ДНР в состав России, визит Пушилина в Минск выглядел как вполне официальный, а в ходе общения Лукашенко спросил: "На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Белоруссия может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?".

Денис Пушилин, Александр Лукашенко(2023)|Фото: president.gov.by/ru

Теги: МИД Украины, Александр Лукашенко, Денис Пушилин



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