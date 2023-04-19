"Милан" впервые за 16 лет вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

Определились первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов UEFA сезона 2022/2023.

Итальянский "Милан" в ответном матче 1/4 финала на выезде сыграл вничью с "Наполи". Встреча в Неаполе завершилась со счётом 1:1 (первый матч — 1:0). У гостей отличился Оливье Жиру (43-я минута), на 22-й минуте он не реализовал пенальти. У неаполитанцев гол на счету Виктора Осимхена (90+3). Отметим, что у "Наполи" на 82-й минуте 11-метровый удар также не реализовал Хвича Кварацхелия.

Для "Милана" это первый выход в четвёрку сильнейших главного европейского клубного турнира с сезона-2006/2007. Тогда "россонери" стали победителями турнира.

В другом матче дня мадридский "Реал" благодаря дублю Родриго (58-я и 80-я минуты) обыграл на выезде лондонский "Челси". Оба четвертьфинальных матча между клубами завершились с одинаковым счётом — 2:0 в пользу испанцев.

"Реал" и "Милан" узнают своих соперников по стадии 1/2 финала сегодня ночью.