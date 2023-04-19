Миронов предложил создать программу возвращения молодых специалистов в регионы после учебы

В России может быть создана программа по возвращению молодых специалистов в родные регионы после того, как они получат высшее образование.

С такой инициативой выступил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. Соответствующее обращение было направлено главе кабмина Михаилу Мишустину. Федеральная программа называется "Трудись на родной земле". Она предполагает заключение контракта между студентом и организациями субъектов, которые будут предусматривать региональную стипендию в размере 10 тыс. руб., компенсацию билетов, гарантию трудоустройства после завершения обучения.

При этом студент будет обязан в течение трех лет осуществлять трудовую деятельность по полученной специальности в регионе проживания. В противном случае он будет обязан возместить расходы по программе.

"Считаем важным наложить на региональные власти обязательство по организации ежегодных летних практик и стажировок по специальности, а также по гарантиям трудоустройства. Это поможет студентам быстрее "влиться" в профессию, понять ее специфику, а также ощутить уверенность в завтрашнем дне", — сказал парламентарий.

Миронов отметил, что одной из причин оттока специалистов из регионов является поступление молодежи на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РИА "Новости".