19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Минобороны РФ

Учебники с разделом о СВО поступят в школы к 1 сентября

В России новые школьные учебники по истории для старшеклассников, в которые добавят раздел о спецоперации, поступят в образовательные учреждения с 1 сентября.

Как заявила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, в настоящее время ведется их создание. В первую очередь создаются учебники для 10-11-х классов. Так она ответила на вопрос, когда в российских школах начнется обучение по новым учебникам истории с разделом о СВО, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции (СВО), а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО.

Теги: спецоперация, учебники, школа, образование



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Ранее 23.12.2022 09:47 Мск Глава Минпросвещения: Новые учебники по истории представят через год


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