Candy приостановила выпуск бытовой техники в Кирове

Иностранные производители бытовой техники, которые выпускают ее в России, испытывают проблемы.

Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, приостановил работу завода в Кирове. Это связано со снижением спроса и ростом конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок.

На этом фоне турецкая Arcelik, которая выпускает технику Indesit в Липецке, снижает стоимость продукции, чтобы загрузить производство.

По словам участников рынка, без финансовых льгот со стороны властей производство техники в РФ становится нерентабельным. Эксперты при этом ожидают, что завод Candy после распродажи складских запасов к лету возобновит свою работу.

Как сообщил управляющий директор направления крупной бытовой техники ГК "F+ tech | Марвел" Дмитрий Левин, в первом квартале в стране наблюдался общий спад продаж бытовой техники, в апреле произошел небольшой всплеск, но в мае снова ожидается затишье, сообщает "Коммерсант".

Ранее торговые сети в России зафиксировали повышенный спрос покупателей на белорусские холодильники Atlant.