Стали известны детали создания национального криптооператора

Российские власти разрабатывают проект закона, который позволит создать национальную криптоплатформу.

Как сообщил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность.

Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима.

Алтухов отметил, что с помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах. Подчеркивается, что создание условий для оборота цифровых валют снизит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета. Российским майнерам криптовалют обещают выделить и отдельный код ОКВЭД, сообщают "Ведомости".

Напомним, индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового проекта закона о майнинге – уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Центробанка РФ.